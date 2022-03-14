Россияне потеряли около 100 бойцов и технику при неудачной попытке штурма донецкого направления

Как сообщает оперативно-тактическая группировка "Восход", 14 марта российские оккупационные войска пытались прорвать оборону украинских защитников на Донецком направлении.

Однако, по их данным, в ходе отражения наступательных действий украинские войска отобрали у врага значительное количество техники. Более того, оккупанты понесли потери личного состава.

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Потери оккупанта на донецком направлении

Как сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток", враг потерял:

до 100 человек личного состава,

2 танка,

3 БМП

1 БТР.

После неудачной попытки прорвать нашу оборону враг отступил.

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