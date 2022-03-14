Россияне потеряли около 100 бойцов и технику при неудачной попытке штурма донецкого направления
14 марта 2022 , 18:53Читати новину українською
Как сообщает оперативно-тактическая группировка "Восход", 14 марта российские оккупационные войска пытались прорвать оборону украинских защитников на Донецком направлении.
Однако, по их данным, в ходе отражения наступательных действий украинские войска отобрали у врага значительное количество техники. Более того, оккупанты понесли потери личного состава.
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Потери оккупанта на донецком направлении
Как сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток", враг потерял:
- до 100 человек личного состава,
- 2 танка,
- 3 БМП
- 1 БТР.
После неудачной попытки прорвать нашу оборону враг отступил.