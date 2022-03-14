Россияне потеряли около 100 бойцов и технику при неудачной попытке штурма донецкого направления

14 марта 2022 , 18:53
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Источник:

Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Как сообщает оперативно-тактическая группировка "Восход", 14 марта российские оккупационные войска пытались прорвать оборону украинских защитников на Донецком направлении.

Однако, по их данным, в ходе отражения наступательных действий украинские войска отобрали у врага значительное количество техники. Более того, оккупанты понесли потери личного состава.

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Потери оккупанта на донецком направлении

Как сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток", враг потерял:

  • до 100 человек личного состава,
  • 2 танка,
  • 3 БМП
  • 1 БТР.

После неудачной попытки прорвать нашу оборону враг отступил.

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Автор: Юлія Бабич