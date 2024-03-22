Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" Юрий Федоренко, заметив, что противник пятью единицами бронированной техники вышел на позиции 92 ОШБр. Разведка своевременно обнаружила врага, а затем другие подразделения мощно нанесли по нему удар артиллерийскими средствами и ударными БПЛА.
Интересно После Авдеевки россияне на кураже, – защитники города о выходе из окружения и преимущество врага
Как россияне утопили свой БТР
Федоренко рассказал, что в составе 92 ОШБр есть подразделение под названием "Код 92", который имеет очень мощную воздушную составляющую. Его представители и нанесли удар по единицам вражеской техники, которые остановились в поле.
В то же время ночные бомберы батальона "Ахиллес" попали по живой силе врага. В результате противник потерял штурмовые группы и бронированную технику, которой проводил ударно-штурмовые действия.
Один из БТРов, которого зафиксировали на видео украинские воины, шел позади импровизированной российской колонны. Увидев, как разобрались с бронированными автомобилями, что двигались впереди, он решил совершить маневр. Вероятно, объезжая зону поражения.
Как следствие, его БТР превратился в подводную лодку. Один из экипажа спасся, которого вы видели на берегу, но ненадолго. Он был также ликвидирован Силами обороны. Такие бои продолжаются постоянно, достаточно живо и насыщенно,
– сказал Юрий Федоренко.
Российский БТР отправился на дно: смотреть видео
Актуальная информация о ситуации на фронте
- В последнее время оккупанты увеличили применение фугасных авиабомб на Бахмутском направлении. Тяжелые бои ведутся возле Клещеевки, Богдановки и Ивановского. Россияне оставляют свою технику и возвращаются на свои позиции. Кроме того, Россия перешла к тактике механизированных штурмовых ударных групп, усилила и артиллерийскую составляющую. Оккупанты не жалеют ни техники, ни личного состава.
- В районе Авдеевки россияне поддерживают наступление интенсивными артиллерийскими ударами. Применяют FPV дроны и беспилотники со сбросами. Также захватчики атакуют управляемыми авиационными бомбами с расстояния 40 – 50 километров. Кроме того, прикрывают свои позиции средствами радиоэлектронной борьбы.
- Горячие бои ведутся также вблизи Часового Яра. В городе почти не осталось людей. Наиболее изуродован – восточный район города, который расположен ближе к Бахмуту. Россияне применяют для атак на город большое количество FPV-дронов, сбрасывают КАБы и ФАБы. В то же время украинские же военные испытывают дефицит снарядов. Все детали о ситуации в Часовом Яру читайте в репортаже 24 Канала.