Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що противник п'ятьма одиницями броньованої техніки вийшов на позиції 92 ОШБр. Розвідка своєчасно виявила ворога, а потім інші підрозділи потужно завдали по ньому удару артилерійськими засобами та ударними БпЛА.

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Федоренко розповів, що у складі 92 ОШБр є підрозділ під назвою "Код 92", який має дуже потужну повітряну складову. Його представники й завдали удару по одиницях ворожої техніки, які зупинилися у полі.

Водночас нічні бомбери батальйону "Ахіллес" поцілили по живій силі ворога. У результаті противник втратив штурмові групи та броньовану техніку, якою проводив ударно-штурмові дії.

Один із БТРів, якого зафіксували на відео українські воїни, йшов позаду імпровізованої російської колони. Побачивши, як розібралися з броньованими автівками, що рухались попереду, він вирішив здійснити маневр. Імовірно, об'їжджаючи зону ураження.

Як наслідок, його БТР перетворився на підводний човен. Один з екіпажу врятувався, якого ви бачили на березі, але ненадовго. Він був також ліквідований Силами оборони. Такі бої тривають постійно, достатньо жваво та насичено,

– сказав Юрій Федоренко.

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