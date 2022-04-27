Поврежденный мост через Днестровский лиман – единственный железнодорожный в том направлении

Россия продолжает разрушать железнодорожное полотно Украины. Самая сложная ситуация в направлении Одесской области, где российские захватчики повредили мост через Днестровский лиман.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин, сообщает 24 канал.

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Камышин об обстрелах железнодорожных станций

По мнению главы Укрзализныци, Россия пытается полностью парализовать движение, однако перевозчик прилагает максимум усилий, чтобы все рейсы проходили согласно графику.

"Вчера утром за один час Россия нанесла ракетные обстрелы по пяти станциям железной дороги. Вряд ли это случайные прилеты. Несмотря на это, нам удалось отправить пассажирские поезда в течение двух часов. Они прибыли с задержками от одного часа. Лишь один поезд задержался на 4 часа 20 минут", – рассказал Камышин.



Рассказывая о самых масштабных потерях, он отметил, что российские войска обстреляли железнодорожный мост, соединяющий Одесщину и Бессарабию.

Этот мост – единственный железнодорожный мост в том направлении и нанесенный нам вред очень велик,

– добавил он.

Сейчас идет оценка потерь, начинаются ремонтные работы. Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто.

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Мост через Днестровский лиман в районе Затоки имеет стратегическое значение. Именно он соединяет южную часть Одесской области с остальной территорией Украины. В случае разрушения моста единственной возможностью проехать по суше будет путь через территорию Молдовы.