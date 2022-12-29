Оккупанты третий раз за сутки обстреляли Харьков: попали в критический объект

Россияне на протяжении 29 декабря массированно атакуют Харьков. В настоящее время устанавливают масштабы разрушений.

Об этом сообщила представитель председателя ОВА Елена Шапова. Она отметила, что враги еще раз попали в объект критической инфраструктуры Харькова.

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"На месте работают следователи, пожара нет, разрушения уточняются", – сказала Шапова.

Обстрел Харьковской области

Враг за сегодняшний день обстрелял более десятка населенных пунктов Харьковщины. Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Под атаку попали Гурьев, Сотницкий Казачок, Стрелка, Зеленое, Огурцово, Гатище, Колодязное, Редкодуб, Новомлынск и Двуречная, Купянск, Котляровка, Табаевка и Лозовая.

Что происходит на Харьковщине