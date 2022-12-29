Оккупанты третий раз за сутки обстреляли Харьков: попали в критический объект
Источник:Общественное
Россияне на протяжении 29 декабря массированно атакуют Харьков. В настоящее время устанавливают масштабы разрушений.
Об этом сообщила представитель председателя ОВА Елена Шапова. Она отметила, что враги еще раз попали в объект критической инфраструктуры Харькова.
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"На месте работают следователи, пожара нет, разрушения уточняются", – сказала Шапова.
Обстрел Харьковской области
Враг за сегодняшний день обстрелял более десятка населенных пунктов Харьковщины. Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Под атаку попали Гурьев, Сотницкий Казачок, Стрелка, Зеленое, Огурцово, Гатище, Колодязное, Редкодуб, Новомлынск и Двуречная, Купянск, Котляровка, Табаевка и Лозовая.
Что происходит на Харьковщине
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что ПВО утром сбила часть ракет, но 4 попали в инфраструктурные объекты Харькова.
- После 14:00 россияне снова атаковали регион. Целью стала критическая гражданская инфраструктура. Россияне убили 2 мужчин. Еще один в среднем тяжести.
- Кроме того, Харьковщина до сих пор борется с последствиями ракетных ударов 28 декабря. Без тепла осталось около тысячи домов.