Россияне повредили по меньшей мере 6 зернохранилищ в Украине

Россия продолжает обстреливать мирные украинские города. Враг уже повредил по меньшей мере шесть зерновых хранилищ.

Российские атаки влияют на глобальные поставки продовольствия. Об этом сообщил официальный представитель американских властей в комментарии Reuters.

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Безрассудное повреждение Россией этих зернохранилищ является ярким примером того, как война Путина напрямую касается мирных жителей Украины и угрожает продовольственной безопасности во всем мире.

– сказал чиновник.

По его словам, страны Африки и Ближнего Востока зависят от экспорта украинской пшеницы, уничтожение этих запасов и складов может привести к дефициту и росту цен в и без того уязвимых экономиках.

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