Російські атаки впливають на глобальне постачання продовольства. Про це повідомив офіційний представник американської влади у коментарі Reuters.

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Безрозсудне пошкодження Росією цих зерносховищ є яскравим прикладом того, як війна Путіна безпосередньо торкається мирних жителів України та загрожує продовольчій безпеці у всьому світі,

– сказав посадовець.

З його слів, країни Африки та Близького Сходу залежать від експорту української пшениці, знищення цих запасів і складів може призвести до дефіциту та зростання цін в і без того вразливих економіках.

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