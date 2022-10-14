Новая провокация: россияне предлагают посольствам Украины помощь с реализацией терактов

Оккупанты изо всех сил стараются поскорее завершить войну в Украине, вызвав бунт в России и смену власти. В частности, россияне в странах бывшего СССР стали регулярно обращаться в посольства Украины с очень странным предложением.

Детали этого предложения раскрыл украинский блоггер, известный как ZLOY_ODESSIT, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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По его словам, россияне заявляют, что разочарованы действующими российскими властями и готовы ускорить процессы внутреннего взрыва, за которым последует бунт и смена руководства страны, они предлагают помочь с реализацией в России террористических актов.

Якобы террористические акты должны убедить население России, что руководство зашло слишком далеко со своей войной в Украине и пора с этим заканчивать. От украинцев они просят финансирование этих акций, а также средства, с помощью которых они будут реализовываться,

– рассказал Коваленко.

Разумеется, подобные предложения отвергались, но интересно другое. Практически все обращавшиеся в прошлом были представителями российских силовых структур и спецслужб.

"Похоже, Россия, на фоне совершенных ею в Украине военных преступлений и откровенного террора против гражданского населения, решила не просто голословно обвинять украинские власти в некоторых угрозах российскому государству, а реализовать операцию по созданию доказательств таких угроз", – предположил военно-политический обозреватель.

Он добавил, что глобальный план россиян не сработал, потому что Украина не занимается террором против гражданского населения. Однако Россия не сдается и пытается реализовать свой план с представителями посольств разного уровня в:

Азербайджане,

Казахстане,

Грузии,

Узбекистане.

Россия не в первый раз устраивает провокации

Заметим, что российские власти коварны. Она делает различные провокации для того, чтобы вызвать эскалацию агрессии против Украины. В частности, в российских пабликах на днях возникла паника и истерика, мол, ВСУ бьют по Белгороду ракетами.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что это фейк. Россия пытается так "поднять на уши" своих и сказать: "Смотрите, нас атакуют, давайте мобилизоваться".

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