Деталі цієї пропозиції розкрив український блогер, відомий як ZLOY_ODESSIT, воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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За його словами, росіяни заявляють, що розчаровані чинною російською владою і готові прискорити процеси внутрішнього вибуху, за яким послідує бунт і зміна керівництва країни, вони пропонують допомогти з реалізацією в Росії терористичних актів.

Нібито, терористичні акти мають переконати населення Росії, що керівництво зайшло надто далеко зі своєю війною в Україні і настав час із цим закінчувати. Від українців вони просять фінансування цих акцій, а також кошти, за допомогою яких їх реалізовуватимуть,

– розповів Коваленко.

Зрозуміло, подібні пропозиції відкидалися, але цікаво інше. Практично всі, хто звертався, в минулому були представниками російських силових структур і спецслужб.

"Схоже, Росія, на тлі вчинених нею в Україні воєнних злочинів та відвертого терору проти цивільного населення, вирішила не просто голослівно звинувачувати українську владу в деяких загрозах російській державі, а реалізувати операцію зі створення речових доказів таких загроз", – припустив воєнно-політичний оглядач.

Він додав, що глобальний план росіян не спрацював, оскільки Україна не займається терором проти цивільного населення. Проте Росія не здається і намагається реалізувати свій план із представниками посольств різного рівня в:

Азербайджані,

Казахстані,

Грузії,

Узбекистані.

Росія не вперше влаштовує провокації

Зауважимо, що російська влада підступна. Вона робить різні провокації для того, щоб спричинити ескалацію агресії проти України. Зокрема, у російських пабліках днями виникла паніка та істерика, що, мовляв, ЗСУ б'ють по Бєлгороду ракетами.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що це фейк. Росія намагається так "підняти на вуха" своїх і сказати: "Дивіться, нас атакують, нумо мобілізуватися".

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