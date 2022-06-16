Россияне предлагали ВСУ сдаться возле Авдеевки: в ответ наши защитники накрыли их огнем

На Авдеевском направлении российские военные пытались психологически надавить на ВСУ с помощью БТР со станцией звукового оповещения. Они предложили нашим защитникам сдаться, но те в ответ открыть огонь по оккупантам.

Соответствующее видео опубликовало Международное разведывательное сообщество InformNapalm. В нем можно услышать, как захватчики предлагают ВСУ сдаться под Авдеевкой.

К теме Россияне надеялись "взять Киев" за 12 часов, – Резников

Так, кафиры отправили на позицию наших защитников возле Авдеевки БТР с колонками и громкоговорителем, через который предложили сдаться. По словам военных, такие же колонки предварительно кафиры использовали на "Азовстали".

В то же время ВСУ сразу же открыли огонь по оккупантам из ПЗРК (переносного зенитно-ракетного комплекса). Ведь наши герои не сдаются, а мужественно борются за украинские территории.

Россияне предлагали ВСУ сдаться возле Авдеевки: смотрите видео



К слову, в начале войны кафиры с палубы тогда еще целого крейсера "Москва" предложили пограничникам острова Змеиный сдаться в обмен на карьеру, квартиры и деньги. Однако наши защитники послали россиян в известном направлении. Отметим, что наших защитников пленили, но уже отпустили.

Потери кафиров по состоянию на 16 июня

Только за минувшие сутки ВСУ удалось ликвидировать 200 захватчиков . Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину пало 32 950 российских оккупантов .

Кроме того, в металлолом превратили тысячи единиц вражеской техники. В частности, 1440 танков, 3528 боевых бронированных машин, 722 артиллерийские системы, 230 реактивных систем залпового огня, 97 единиц ПВО, 2485 автомобилей и автоцистерн, а также 55 единиц специальной техники.

Какая ситуация на фронте: последние новости

Волынское и Полесское направление – наблюдается развертывание пунктов приема военнообязанных в Беларуси . Их открыли вблизи границы с Украиной.

– наблюдается развертывание пунктов приема военнообязанных в Беларуси . Их открыли вблизи границы с Украиной. Северское направление – кафиры дислоцируют своих военных в приграничных районах Брянской и Курской областей, чтобы продемонстрировать присутствие бойцов на территориях, на которые могут напасть ВСУ.

– кафиры дислоцируют своих военных в приграничных районах Брянской и Курской областей, чтобы продемонстрировать присутствие бойцов на территориях, на которые могут напасть ВСУ. Слобожанское направление – кафиры занимаются перегруппировкой войска. Это они делают, чтобы нарастить свою силу перед возможным наступлением.

– кафиры занимаются перегруппировкой войска. Это они делают, чтобы нарастить свою силу перед возможным наступлением. Харьковское направление – кафиры пытаются удерживать занятые рубежи. Из артиллерии там бьют, чтобы сковывать наших военных и не допускать их к наступлению.

– кафиры пытаются удерживать занятые рубежи. Из артиллерии там бьют, чтобы сковывать наших военных и не допускать их к наступлению. Славянское направление – кафиры проводят штурм, а также ищут слабые места в обороне ВСУ. Кроме того, из артиллерии открывают огонь по гражданской инфраструктуре.

– кафиры проводят штурм, а также ищут слабые места в обороне ВСУ. Кроме того, из артиллерии открывают огонь по гражданской инфраструктуре. Северодонецкое направление – там враг щедро поливает огнем украинские позиции. А еще под атаку оккупантов попадают районы Белогоровки, Лисичанска и Северодонецка. В самом Северодонецке не утихают бои за контроль над городом.

– там враг щедро поливает огнем украинские позиции. А еще под атаку оккупантов попадают районы Белогоровки, Лисичанска и Северодонецка. В самом Северодонецке не утихают бои за контроль над городом. Южнобужское и Таврическое направления – оккупанты усиливают оборонительные позиции. Это они делают для того, чтобы у наших военных не было возможности провести наступление.

Видео по теме – ВСУ уничтожили элитные танки России "Владимир"