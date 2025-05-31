Россияне превращают Мариуполь в большую военную базу: что происходит в городе

Россияне стягивают военных, технику и т.д. в Мариуполь из Ростова. Город превращается в большую военную базу.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что россияне конкретно взялись за логистику на Мариупольском направлении.

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Мариупольский порт

Андрющенко отметил, что в конце мая россияне начали модернизацию мариупольского порта. В частности, первый причал порта, который самый сложный для фиксации. Было понятно, что россияне рано или поздно начнут его переоборудование под военные цели.

По городу уже несколько дней ездят военные тягачи с железнодорожными полувагонами. К тому же в порту были замечены инженерные войска,

– отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Железная дорога в Мариуполь

По его словам, россияне начали строительство еще одной железнодорожной ветки из Ростова непосредственно в Мариуполь. Так они избегают необходимости подниматься в Иловайский узел, Донецка, а потом спускаться, то есть, вопросами логистики они продолжают заниматься, несмотря на все.

"Действительно, все это укладывается в новую политику, начавшуюся в начале мая. Россияне перемещают свою тотальные военные ресурсы из Ростовской области в Мариупольский район, в Мариупольско-Бердянскую агломерацию", – отметил Андрющенко.

Он добавил, что логистические манипуляции призваны удовлетворить именно военные потребности. Всю военную инфраструктуру, в частности, с полигонов они перемещают в Мариуполь.