Россияне превращают Мариуполь в большую военную базу: что происходит в городе
- Россияне превращают Мариуполь в большую военную базу, стягивая военных и технику из Ростова.
- Происходит модернизация мариупольского порта для военных целей и строительство новой железнодорожной ветки из Ростова в Мариуполь.
- Логистические мероприятия направлены на удовлетворение военных потребностей, включая перемещение инфраструктуры с полигонов в Мариуполь.
Россияне стягивают военных, технику и т.д. в Мариуполь из Ростова. Город превращается в большую военную базу.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что россияне конкретно взялись за логистику на Мариупольском направлении.
Важно Россия закрепилась на Сумщине и дошла под Днепропетровщину: как изменилась линия фронта за неделю
Мариупольский порт
Андрющенко отметил, что в конце мая россияне начали модернизацию мариупольского порта. В частности, первый причал порта, который самый сложный для фиксации. Было понятно, что россияне рано или поздно начнут его переоборудование под военные цели.
По городу уже несколько дней ездят военные тягачи с железнодорожными полувагонами. К тому же в порту были замечены инженерные войска,
– отметил руководитель Центра изучения оккупации.
Железная дорога в Мариуполь
По его словам, россияне начали строительство еще одной железнодорожной ветки из Ростова непосредственно в Мариуполь. Так они избегают необходимости подниматься в Иловайский узел, Донецка, а потом спускаться, то есть, вопросами логистики они продолжают заниматься, несмотря на все.
"Действительно, все это укладывается в новую политику, начавшуюся в начале мая. Россияне перемещают свою тотальные военные ресурсы из Ростовской области в Мариупольский район, в Мариупольско-Бердянскую агломерацию", – отметил Андрющенко.
Он добавил, что логистические манипуляции призваны удовлетворить именно военные потребности. Всю военную инфраструктуру, в частности, с полигонов они перемещают в Мариуполь.