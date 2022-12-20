Россияне придумали "комбо" против связи ВСУ, но "схема" близка к провалу

Обеспечение украинской армии однозначно лучше, чем армии врага. В том числе и обеспечение связью от Starlink, что важно на поле боя.

Поэтому окупать очень хотят лишить украинцев привилегий, которыми наша армия активно пользуется на фронте. Однако, вероятно, придуманная ими "схема" может провалиться уже на старте.

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Что придумали россияне

Для борьбы с терминалами спутниковой связи Starlink оккупанты решили применить комбинацию с нового средства РЭБ "Борщевик" и артиллерийских ударов. Ведь, по мнению врага, этот "Борщевик":

может пеленговать терминалы Starlink на расстоянии до 10 километров,

точность его работы составляет 50-60 метров,

а саму систему можно подсоединить к любому шасси, чтобы возить по передовой.

Также по данным росСМИ, для этого ему якобы понадобится всего 15 минут работы, а время развертывания будет составлять до 5 минут.

После применения средства радиоэлектронной борьбы украинские позиции будут накрываться артиллерийским огнем захватчиков.

Ставку же на уничтожение терминалов оккупанты делают потому, что это самые дорогие, самые сложные и ключевые элементы системы. Для эффективной работы они должны быть привязаны к месту дислокации, а любое их перемещение требует перенастройки.

Однако даже если уничтожить сам терминал Starlink им не удастся, россияне также надеются таким образом засекать позиции защитников Украины, чтобы накрывать их огнем.

Что не так с замыслом

Однако на самом деле есть сомнения в том, действительно ли такой вражеский комплекс сможет вообще эффективно выявлять терминалы Starlink. А это, напомним, в плане оккупантов – ключевой момент.

Такие сомнения сеет, в частности, и ранее озвученная информация о возможностях выявлять положение Starlink. Так, согласно ей, "с земли" это трудно сделать и с дистанции более 1 километра, а о 10 и речь не шла. Также есть сомнения и в отношении дальности работы РЭБ.

Для того чтобы, например, "найти" терминал на расстоянии, скажем, 5 километров от "нуля", такой машине нужно будет сильно рисковать, катаясь под прицелом как высокоточной артиллерии, так и другого оружия ВСУ.

– сообщили в издании.

Еще один немаловажный нюанс заключается в том, что в России достаточно ограниченное количество высокоточного вооружения, которое ей трудно не то, что производить своими силами, но и покупать. И этим ограниченным в количестве и дорогим оружием захватчикам придется как-то попасть в довольно скромные размеры терминала Starlink.

Поэтому на сегодняшний день, по мнению издания, озвученный очередной фантастический план россиян является ни чем иным, чем очередной попыткой придумать решение, которое "поставило бы на колени" вооружение современного мира и показало "величие" решений инженерной мысли "второй армии".