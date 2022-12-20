Тому окупати дуже хочуть позбавити українців привілей, якими наша армія активно користується на фронті. Однак, ймовірно, придумана ними "схема" може провалитися вже на старті.

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Що придумали росіяни

Для боротьби з терміналами супутникового зв’язку Starlink окупанти вирішили застосувати комбінацію з нового засобу РЕБ "Борщевик" та артилерійських ударів. Адже, на думку ворога, цей "Борщевик":

може пеленгувати термінали Starlink на відстані до 10 кілометрів,

точність його роботи становить 50–60 метрів,

а саму систему можна під'єднати до будь-якого шасі, щоб возити по передовій.

Також за даними росЗМІ, для цього йому буцімто знадобиться лише 15 хвилин роботи, а час розгортання складатиме до 5 хвилин.

Відтак після застосування засобу радіоелектронної боротьби українські позиції будуть накриватися артилерійським вогнем загарбників.

Ставку ж на знищення терміналів окупанти роблять тому, що це – найдорожчі, найскладніші та ключові елементи системи. Для ефективної роботи вони повинні бути прив'язаними до місця дислокації, а будь-яке їхнє переміщення вимагає переналаштування.

Однак навіть якщо знищити сам термінал Starlink їм не вдасться, росіяни також сподіваються таким чином засікати позиції захисників України, щоб накривати їх вогнем.

Що не так із задумом

Однак насправді є сумніви щодо того, чи насправді такий ворожий комплекс зможе взагалі ефективно виявляти термінали Starlink. А це, нагадаємо, у плані окупантів – ключовий момент.

Такі сумніви сіє, зокрема, й раніше озвучена інформація щодо можливостей виявляти положення Starlink. Так, згідно з нею, "з землі" це важко зробити й з дистанції понад 1 кілометр, а про 10 й мови не йшлося. Також є сумніви й щодо дальності роботи РЕБ.

Для того, щоб, наприклад, "знайти" термінал на відстані, скажімо, 5 кілометрів від "нуля", такій машині треба буде сильно ризикувати, катаючись під прицілом як високоточної артилерії, так й іншої зброї ЗСУ,

– повідомили у виданні.

Ще один не маловажливий нюанс полягає у тому, що у Росії є доволі обмежена кількість високоточного озброєння, яке їй важко не те, що виготовляти самотужки, а й купувати. І цією обмеженою у кількості та дорогою зброєю загарбникам прийдеться якось поцілити у доволі скромні розміри термінала Starlink.

Тож на разі, на думку видання, озвучений черговий фантастичний план росіян є ні чим іншим, ніж черговою спробою вигадати рішення, яке б "поставило на коліна" озброєння сучасного світу та показало "велич" рішень інженерної думки "другої армії".