Украина отреагировала на "приговор" оккупантов работнику ОБСЕ

В Луганске боевики приговорили работника ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы. Украина требует немедленно освободить его.

Об этом сообщили 20 сентября в Министерстве иностранных дел. Представитель МИД Олег Николенко подчеркнул, что ведомство решительно осуждает фейковый "приговор верховного суда" псевдореспублики.

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Николенко отметил, что также к 13 годам приговорен работник ОБСЕ Максим Петров. Ему и Шабанову инкриминируют "государственную измену".

Россия не может иметь членство в ОБСЕ

По словам Николенко, незаконное лишение свободы и терроризм в отношении персонала ОБСЕ на временно оккупированной россией территории в Донецкой и Луганской областях делает невозможным членство россии в ОБСЕ. Шабанов и Петров являются представителями местного персонала ОБСЕ.

Работники ОБСЕ незаконно удерживаемые российскими оккупационными администрациями должны быть немедленно освобождены, – заявил Николенко.

Он призвал государства-участников ОБСЕ и руководство организации усилить санкционное давление на оккупантов. Николенко требует немедленно освободить Шабанова и Петрова.

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Что придумали боевики

Шабанов исполнял обязанности ассистента безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ. Мужчину незаконно задержали в середине апреля. Летом "министерство госбезопасности лнр" обвинило Шабанова в шпионаже и передаче закрытых сведений представителям иностранных спецслужб.

Боевики придумали легенду, что работника ОБСЕ завербовал резидент ЦРУ США в Украине. Впоследствии Шабанов якобы имел специальную выучку в США.

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