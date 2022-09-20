Про це 20 вересня повідомили у Міністерстві закордонних справ. Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що відомство рішуче засуджує фейковий "вирок верховного суду" псевдореспубліки.

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Ніколенко зазначив, що також до 13 років засудили працівника ОБСЄ Максима Петрова. Йому та Шабанову інкримінують "державну зраду".

Росія не може мати членство в ОБСЄ

За словами Ніколенка, незаконне позбавлення волі та тероризм щодо персоналу ОБСЄ на тимчасово окупованій росією території в Донецькій та Луганській областях унеможливлює членство росії в ОБСЄ. Шабанов та Петров є представниками місцевого персоналу ОБСЄ.

Працівники ОБСЄ незаконно утримувані російськими окупаційними адміністраціями, мають бути негайно звільнені, – заявив Ніколенко.

Він закликав держав-учасниць ОБСЄ та керівництво організації посилити санкційний тиск на окупантів. Ніколенко вимагає негайно звільнити Шабанова та Петрова.

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Що вигадали бойовики

Шабанов виконував обов'язки асистента безпеки Стахановської передової патрульної бази місії ОБСЄ. Чоловіка незаконно затримали в середині квітня. Влітку "міністерство держбезпеки лнр" звинуватило Шабанова у шпигунстві й передаванні закритих відомостей представникам іноземних спецслужб.

Бойовики вигадали легенду, що працівника ОБСЄ завербував резидент ЦРУ США в Україні. Згодом Шабанов нібито мав спеціальний вишкіл у США.

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