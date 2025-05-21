Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Какие есть подтверждения того, что россияне убивают украинских пленных

Россияне совершают военные преступления. Украинские разведчики перехватили радиозапись такого случая и передали его западным журналистам. Это аудио совпадает с записанными на дрон кадрами вероятной казни украинских военных на Запорожье в ноябре прошлого года. Речь о селе Малоданиловка.

Представитель западной разведки сообщил CNN, что он просмотрел аудиофайлы перехватов и "признал их аутентичными, достоверными и соответствующими ранее задокументированным жестоким казням. Очевидно, что солдат получил приказ казнить украинских солдат, которые сдались".

Эта ситуация совпадает с предыдущими случаями казней украинских воинов. И украинская сторона, и западная разведка говорят: очевидно, существует директива российского командования "убивать украинских солдат, которые сдались или находятся в процессе сдачи".

На радиоперехвате слышно, как россиянин 6 раз приказывает расправиться с украинскими военными.

Спросите, кто командир. Кто командир? Спросите. Возьмите командира в плен и убейте всех остальных. (...) Кто-то, с***, ответьте, эти негодяи сдаются или нет?

– говорит оккупант.

Это спланированная политика врага. Моррис Тидболл-Бинц, специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней, казней без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казней считает: расстрелы не происходили бы так часто, если бы Путин не отдал приказ убивать пленных. Это серьезное нарушение международного права.

Убийства расследует украинская прокуратура. С 2022 года задокументировали уже 268 казненных пленных.

СБУ установила, что к расстрелу причастно "Штурмовое подразделение" 394 мотострелкового полка 5 общевойсковой армии России. Его бойцов подозревают и в том, что они отсекли голову украинскому пленному.

Когда Россия ответит за преступления

В США не все могут назвать Путина военным преступником. Рубио, например, не смог. В отличие от Бессента.

Но уже в следующем году может начать работу специальный трибунал по преступной агрессии против Украины. Судить будут тех, кто планировал и готовил войну против Украины, руководил ею. То есть Путина, его ближайшее окружение – и его друзей из Беларуси и КНДР.