Россияне прилетели за своим пилотом под Волноваху: их самолет тоже сбили
Источник:телеграм Антона Геращенко
Государство-агрессор отправило за пилотом сбитого под Волновахой самолета вертолет. Однако украинские защитники сбили и его.
Украинские военные 4 марта сбили под Волновахой вражеский Су-25СМ3. Однако пилоту удалось катапультироваться.
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Вертолет, который направлялся на спасение врага, сбили
За этим пилотом россияне отправили вертолет Ми-8. Однако его постигла такая же участь – украинские защитники сбили его. Эвакуация врагу не удалась.
Российский Ми-8 тоже "приземлили" / Фото Антона Геращенко
Сбитие ВСУ самолета под Волновахой
В небе над Волновахой подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил 4 марта сбили очередной вражеский штурмовик. Этот самолет использовал свое вооружение против жилищ мирных граждан и гражданской инфраструктуры.
После падения от самолета остались только обломки. Первоначально его идентифицировали как Су-25. Но впоследствии оказалось, что это его модифицированная версия Су-25СМ3. Стоимость такого самолета сейчас составляет около 25 миллионов долларов.
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