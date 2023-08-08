Россияне применили химические боеприпасы на Запорожском направлении: чего хотел достичь враг

На Запорожском направлении российские оккупанты применили химические боеприпасы. Враг преследовал цель создать препятствия для наступления ВСУ. Захватчики пытаются отсрочить свое поражение.

Такое мнение 24 Каналу озвучил депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко. Россияне применили химические снаряды в районе Новоданиловки.

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Россияне хотят навредить наступлению ВСУ

Лышенко отметил, что это была первая атака россиян химическим оружием на Запорожском направлении. Новоданиловка расположена в тылу. Оккупанты совершили обстрелы, которые цель создать препятствия для наступления ВСУ. Захватчики хотели выиграть время, подтянуть резервы и укрепиться.

Из-за химической угрозы у наших солдат не было возможности вовремя пойти в атаку. Да, через некоторое время газ рассеялся, но наступательный потенциал был снижен. Таким образом оккупанты пытаются отсрочить свое поражение на этом участке фронта, потому что продолжаются бои возле Работиного,

– объяснил он.

Первая линия обороны, которая была заминирована, уже фактически пройдена ВСУ. Бои продолжаются вблизи села Работино. Этот населенный пункт растянут вдоль дороги, что усложняет ведение боевых действий. Также это равнинная местность, поэтому вражеские беспилотники имеют возможность видеть передвижение войск ВСУ.

Лышенко о химической атаке: смотрите видео

Россия применила химические снаряды возле Новоданиловки