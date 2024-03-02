Впрочем, управляемые авиабомбы не всегда эффективны. Военный эксперт Юрий Федоров объяснил 24 Каналу, какие поражения наносит этот вид оружия.

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Как россияне применяют КАБы

По словам эксперта, КАБы продемонстрировали свою эффективность при поражении серьезных укрепрайонов. В частности, такие были в Авдеевке.

"КАБы неточны, но если бить по площадям, эта неточность компенсируется большим количеством боеприпасов, которое расходуется для этих целей. Если применять против подразделений, которые движутся на открытой местности, если непрямо, а где-то за 100 метров – поражения значительного не будет", – отметил он.

Постоянно использовать КАБы нельзя. Сейчас россияне ограничены в вылетах, чтобы осуществлять пуски.

Отметим, ранее военные, которые обороняли Авдеевку рассказывали, что Авдеевский коксохим россияне обстреливали преимущественно управляемыми авиабомбами. И выпускали их оккупанты в количестве более двух десятков.

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