Впрочем, управляемые авиабомбы не всегда эффективны. Военный эксперт Юрий Федоров объяснил 24 Каналу, какие поражения наносит этот вид оружия.
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Как россияне применяют КАБы
По словам эксперта, КАБы продемонстрировали свою эффективность при поражении серьезных укрепрайонов. В частности, такие были в Авдеевке.
"КАБы неточны, но если бить по площадям, эта неточность компенсируется большим количеством боеприпасов, которое расходуется для этих целей. Если применять против подразделений, которые движутся на открытой местности, если непрямо, а где-то за 100 метров – поражения значительного не будет", – отметил он.
Постоянно использовать КАБы нельзя. Сейчас россияне ограничены в вылетах, чтобы осуществлять пуски.
Отметим, ранее военные, которые обороняли Авдеевку рассказывали, что Авдеевский коксохим россияне обстреливали преимущественно управляемыми авиабомбами. И выпускали их оккупанты в количестве более двух десятков.
Война России против Украины: последние новости
- За минувшие сутки, по состоянию на 2 марта, произошло 82 боевых столкновения. Враг наносил авиационные удары и бил по позициям и населенным пунктам из реактивных систем залпового огня.
- Россияне не прекращают давить на Востоке. Сейчас их главная цель – Краматорско-Славянская агломерация.
- Минус еще два самолета у оккупантов. Сообщается, что 2 марта состоялось боевое применение зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35.