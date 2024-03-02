Утім, керовані авіабомби не завжди ефективні. Військовий експерт Юрій Федоров пояснив 24 Каналу, які ураження завдає цей вид зброї.

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Як росіяни застосовують КАБи

За словами експерта, КАБи продемонстрували свою ефективність при ураженні серйозних укріпрайонів. Зокрема, такі були в Авдіївці.

"КАБи неточні, але якщо бити по площах, ця неточність компенсується великою кількістю боєприпасів, яка розходується для цих цілей. Якщо застосовувати проти підрозділів, які рухаються на відкритій місцевості, якщо непрямо, а десь за 100 метрів – ураження значного не буде", – зазначив він.

Постійно використовувати КАБи неможна. Зараз росіяни обмежені у вильотах, щоб здійснювати пуски.

Зазначимо, раніше військові, які обороняли Авдіївку розповідали, що Авдіївський коксохім росіяни обстрілювали переважно керованими авіабомбами. І випускали їх окупанти у кількості понад два десятки.

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