Утім, керовані авіабомби не завжди ефективні. Військовий експерт Юрій Федоров пояснив 24 Каналу, які ураження завдає цей вид зброї.
Дивіться також Атака дронами по Одесі: генпрокурор розповів, скільки людей може бути під завалами
Як росіяни застосовують КАБи
За словами експерта, КАБи продемонстрували свою ефективність при ураженні серйозних укріпрайонів. Зокрема, такі були в Авдіївці.
"КАБи неточні, але якщо бити по площах, ця неточність компенсується великою кількістю боєприпасів, яка розходується для цих цілей. Якщо застосовувати проти підрозділів, які рухаються на відкритій місцевості, якщо непрямо, а десь за 100 метрів – ураження значного не буде", – зазначив він.
Постійно використовувати КАБи неможна. Зараз росіяни обмежені у вильотах, щоб здійснювати пуски.
Зазначимо, раніше військові, які обороняли Авдіївку розповідали, що Авдіївський коксохім росіяни обстрілювали переважно керованими авіабомбами. І випускали їх окупанти у кількості понад два десятки.
Війна Росії проти України: останні новини
- За минулу добу, станом на 2 березня, відбулося 82 бойових зіткнення. Ворог завдавав авіаційних ударів та бив по позиціях та населених пунктах із реактивних систем залпового вогню.
- Росіяни не припиняють сунути на Сході. Зараз їхня головна ціль – Краматорсько-Слов'янська агломерація.
- Мінус ще два літаки у окупантів. Повідомляється, що 2 березня відбулося бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35.