Про це 24 Каналу розповів начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш. Він підкреслив, що тактика загарбників може змінюватися від оперативної обстановки.

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"Вони хочуть вийти зі сторони Бахмутського напрямку. Часів Яр, Костянтинівка і далі продовжувати напрямок наступу з південного флангу до міста Краматорськ. І з північного флангу через Лиманський напрямок вийти з іншої сторони до міста Слов'янськ. Звичайно, це дуже амбітні плани", – пояснив речник.

Від чого залежатиме хід бойових дій

Ілля Євлаш зазначив, що поблизу Часового Яру зведено декілька рядів інженерних загороджень, зведено декілька кіл оборони довкола міста. Довкола Куп'янська також дуже багато мінних полів, "зубів дракона", скріплених між собою потужними сталевими канатами.

Тобто ворогу буде дуже складно пройти. Звісно, що все залежатиме також і від кількості постачання нашими союзниками боєприпасів, від погоди і ще низки умов, від яких буде залежати перебіг подальших бойових дій,

– наголосив він.

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