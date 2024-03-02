Об этом 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш. Он подчеркнул, что тактика захватчиков может меняться от оперативной обстановки.

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"Они хотят выйти со стороны Бахмутского направления. Часов Яр, Константиновка и дальше продолжать направление наступления с южного фланга до города Краматорск. И с северного фланга через Лиманское направление выйти с другой стороны к городу Славянск. Конечно, это очень амбициозные планы", – объяснил спикер.

От чего будет зависеть ход боевых действий

Илья Евлаш отметил, что вблизи Часового Яра возведено несколько рядов инженерных заграждений, возведено несколько кругов обороны вокруг города. Вокруг Купянска также очень много минных полей, "зубов дракона", скрепленных между собой мощными стальными канатами.

То есть врагу будет очень сложно пройти. Конечно, что все будет зависеть также и от количества поставок нашими союзниками боеприпасов, от погоды и еще ряда условий, от которых будет зависеть ход дальнейших боевых действий,

– подчеркнул он.

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