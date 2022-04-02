Россияне привезли в Белгород эшелон военной техники
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупанты свозят военную технику в области, граничащие с Украиной. По информации, которой владеют ВСУ, в Белгородскую область прибыл железнодорожный эшелон.
Известно, что вражескую технику привезли на железнодорожную станцию Долбино – это в 30 километрах от границы с Украиной. Об этом ночью на 2 апреля рассказали в Генштабе ВСУ.
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Чью технику привезли в Белгород
В Генштабе украинской армии уточнили, что это техника отдельных подразделений 4-й танковой дивизии, а также 1-й танковой армии Западного военного округа России.
Могут прибыть и военные
В то же время, отдельные российские подразделения вывели из района Чернобыля в населенные пункты в Беларуси. Вероятно, в дальнейшем они будут переброшены в Белгородскую область.
Речь идет о подразделениях:
- 5-й, 29-й и 35-й общевойсковых армий Восточного военного округа;
- 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
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