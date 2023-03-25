Похожая история была в Северодонецке. Об этом 24 Каналу рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Что задумали россияне

Так, как только российские захватчики зашли и оккупировали город, то прежде всего занялись не восстановлением критической инфраструктуры или медицинских учреждений, которые сами разбомбили. Оккупанты начали завозить в Северодонецк автомобили с панелями, на которых транслировалось российское телевидение.

Это был какой-то сюр, когда заезжает новый автомобиль, подключается российское телевидение и на фоне разрушенного до основания Северодонецка и вещается, мол, пришел "русский мир",

– отметил экс-председатель Луганской ОВА.

По его мнению, эти передвижные дома культуры россияне будут использовать так же, только изменили формат. Так, оккупанты будут рассказывать о "русском мире", танцевать, петь и таким образом будут пытаться промывать мозги местному населению.

Гайдай объяснил, для чего Россия свозит передвижные дома культуры: смотрите видео

"Все, больше они ничего нормального делать не могут. Зерно и технику украли, не восстановили ничего из того, что разбили. Что остается? Только пропаганда", – сказал экс-председатель Луганской ОВА.

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