Схожа історія була у Сєвєродонецьку. Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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Що задумали росіяни
Так, щойно російські загарбники зайшли та окупували місто, то насамперед зайнялися не відновленням критичної інфраструктури або медичних закладів, які ж самі розбомбили. Окупанти почали завозити до Сєвєродонецька автівки з панелями, на яких транслювалося російське телебачення.
Це був якийсь сюр, коли заїжджає новий автомобіль, підключається російське телебачення й на тлі зруйнованого вщент Сєвєродонецька й ведеться мовлення, мовляв, прийшов "русскій мір",
– відзначив ексголова Луганської ОВА.
На його думку, ці пересувні будинки культури росіяни використовуватимуть так само, лише змінили формат. Так, окупанти розповідатимуть про "русскій мір", танцюватимуть, співатимуть й у такий спосіб намагатимуться промивати мізки місцевому населенню.
Гайдай пояснив, для чого Росія звозить пересувні будинки культури: дивіться відео
"Все, більше вони нічого нормального робити не можуть. Зерно і техніку покрали, не відновили нічого з того, що розбили. Що залишається? Лише пропаганда", – сказав ексголова Луганської ОВА.
Останні новини з окупованих територій: коротко
- У школах окупованого Щастя на Луганщині дітям видали географічні карти, на яких окуповані області України позначені як "приєднані" до Росії. Йдеться про Луганську, Донецьку, Запорізьку й Херсонську області.
- Сергій Гайдай розповів, що загарбники на картах позначили як російські навіть ті частини Херсонської та Запорізької областей, які залишаються під контролем України.
- Ранок 23 березня у Мелітополі виявився неспокійним для окупантів. Міський голова Іван Федоров повідомив, що там прогримів потужний вибух. Цікаво, що росіяни не використали традиційної методички з "роботою ППО", а просто підтвердили цю інформацію.