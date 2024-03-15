Россияне привлекают резервы, чтобы поддерживать наступательные операции на востоке Украины, –ISW

Российские оккупанты привлекают резервы, чтобы поддерживать и наращивать темпы текущих наступательных операций. Для этого Россия привлекает тактические и оперативные резервы.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 14 марта написал, что командование оккупантов выделяет резервы для наступления россиян на Лиманском направлении, возле Бахмута, на Западе и юго-западе Донецкой области. Такими поступками оккупанты пытаются не позволить ВСУ стабилизировать линию фронта на этих территориях.

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В ISW проанализировали действия россиян

Константин Машовец объяснил, что:

Россия бросает резервы, которые предназначались для использования предполагаемого российского прорыва украинской обороны, а не для того, чтобы поддерживать текущие наступательные операции против стабилизации позиций ВСУ;

враги все еще имеют резервы, чтобы в дальнейшем интенсифицировать наступательные операции, но их будет мало, чтобы уничтожить оборону ВСУ.

С середины 2022 года российские войска пытались достичь более чем постепенных незначительных тактических успехов в Украине, и введение тактических или даже ограниченных оперативных резервов само по себе не меняет российские перспективы оперативно значимых успехов, поскольку российские войска пока не продемонстрировали способности осуществлять продуманные механизированные маневры, которые бы позволили быстро захватить значительные участки территории,

– заявили в ISW.

Однако аналитики объяснили, что до сих пор:

способность России достичь значительных достижений все еще зависит от уровня поддержки Украины Западом, и длительные задержки западной помощи в сфере безопасности увеличат риск значительных операционных достижений Кремля в долгосрочной перспективе;

и длительные задержки западной помощи в сфере безопасности увеличат риск значительных операционных достижений Кремля в долгосрочной перспективе; дефицит средств в ВСУ из-за задержки военной помощи Запада может сделать нынешнюю украинскую линию фронта более уязвимой, чем об этом свидетельствует относительно медленное продвижение врагов в различных секторах.

"Хорошо обеспеченные украинские войска доказали, что они могут помешать войскам России достичь даже незначительных успехов во время широкомасштабных российских наступательных операций, и нет никаких оснований сомневаться в том, что Силы обороны при условии достаточной западной помощи по безопасности смогут стабилизировать нынешнее положение на линии фронта", – заявили аналитики ISW.

Они также уточнили, что весной 2024 года сложная погода и рельеф местности могут сузить эффективный механизированный маневр по обе стороны линии соприкосновения.

Аналитики американского Института изучения войны объяснили, что это еще больше ограничит возможности российских войск достичь значительных тактических успехов.

Российские войска также могут пытаться сохранить темп своих наступательных операций до весны 2024 года, несмотря на сложные погодные условия и условия местности, пытаясь использовать недостаток украинских военных средств до того, как в Украину прибудет обещанная западная помощь по безопасности,

– убеждены в ISW.

Там также объяснили, что оккупанты готовятся к новому наступлению в конце мая – летом 2024 года. Именно военная помощь Запада, убеждены в ISW, будет играть значительную роль в определении перспектив этих усилий.

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