Оккупанты уже признаются, что не видят перспектив наступления на Николаев и Кривой Рог, – Арестович

Алексей Арестович заявил, что россияне уже признаются, что не видят перспектив наступления на два города. Советник главы ОП объяснил, что говорится о Николаеве и Кривом Роге.

Соответствующую информацию советник главы Офиса Президента рассказал вечером 13 августа. Перед этим Виталий Ким снял интригующее видео с генералом Марченко.

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оккупанты не видят перспектив наступления на Николаев на Кривой Рог

Алексей Арестович заявил, что россияне больше всего боятся Юга. Они ведь там разместились и хотят наступать, однако не могут из-за логистики.

Советник главы ОП объяснил, что у россиян ежедневно потери на левом берегу Херсонщины. По данным Арестовича, даже российскому командованию нечего противопоставить украинской стороне.

Они докладывают в Москву, мол, здесь не до наступления на Николаевщине и Кривом Роге. Здесь живым остаться. Они докладывают: "Перспектив не видим",

– заявил Арестович.

Также добавил, что эта ситуация очень печально окончится для россиян. Также после понимания отсутствия перспективы накрыли аэропорт в Саках. Тогда у них возник вопрос, есть ли перспективы Крыма.

Единственный выход для россиян или ядерная война или найти 60 тысяч российских военных. В ответ российское внешнеполитическое ведомство заявило, что лучшим решением были бы переговоры.

Последние новости Николаева: коротко

Вечером 13 августа в Николаеве раздались взрывы. Перед этим в городе объявили о воздушной тревоге.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что руководящий состав оккупантов сваливает за Днепр.

Более того, 12 августа ПВО сбила вражескую ракету в районе Южноукраинской АЭС. Это произошло в небе над Домановкой.

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