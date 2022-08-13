Видео с генералом Ким опубликовал с утра 13 августа. Никаких деталей глава ОВА не рассказал.

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Смотрите генерал Марченко на месте, в городе-герое Николаеве. Работает. Работы хватает всем. Чем занимается – говорить не могу, да и не надо, это вредит,

– отметил Ким.

Он отметил, что комментариев не будет в ближайшее время и "до определенных результатов".

"Потом выйдем на связь", – сказал чиновник.

Ким снял видео с генералом Марченко: видео

Напомним, что с 25 февраля до начала апреля Марченко руководил обороной Николаева. 27 июля генерал вернулся в областной центр. Ким говорил, что военный будет выполнять расширенные задачи в Николаевской и Херсонской областях. Кстати, тогда глава ОВА также опубликовал видео с Марченко из своего кабинета. Это было во время воздушной тревоги.

Последние новости о ситуации на Юге Украины

Ставленики кремля в Херсонской области недавно поделились своими абсурдными планами. В частности, гауляйтеры решили присоединить к региону часть оккупированной Николаевской области.

Однако сдерживать Вооруженные Силы Украины от продвижения оккупантам очень сложно. Наши защитники уже уничтожили все автомобильные пути сообщения Херсона с другими оккупированными территориями.

В разведке Великобритании заявили, что теперь враг будет выживать на том, что ему удалось запастись.

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