Відео з генералом Кім опублікував зранку 13 серпня. Ніяких деталей голова ОВА не розповів.
Раніше Від обстрілу Миколаєва вночі постраждала дитина
Дивіться, генерал Марченко на місці, в місті-герої Миколаєві. Працює. Роботи вистачає всім. Чим займається – казати не можу, та й не треба, це шкодить,
– зазначив Кім.
Він наголосив, що коментарів не буде найближчим часом і "до певних результатів".
"Потім вийдемо на зв'язок", – запевнив чиновник.
Кім зняв відео з генералом Марченко: відео
Нагадаємо, що з 25 лютого до початку квітня Марченко керував обороною Миколаєва. 27 липня генерал повернувся в обласний центр. Кім казав, що військовий виконуватиме розширені завдання у Миколаївській та Херсонській областях. До речі, тоді голова ОВА також опублікував відео з Марченком зі свого кабінету. Це було під час повітряної тривоги.
Останні новини про ситуацію на Півдні України
- Ставленики кремля на Херсонщині нещодавно поділилися своїми абсурдними планами. Зокрема, гауляйтери вирішили приєднати до регіону частину окупованої Миколаївської області.
- Однак стримувати Збройні Сили України від просування окупантам дуже важко. Наші захисники вже знищили всі автомобільні шляхи сполучення Херсона з іншими окупованими територіями.
- У розвідці Великої Британії заявили, що тепер ворог виживатиме на тому, що йому вдалося запасти.
Дивіться більше – Марченко розповів, коли ЗСУ звільнять ЗСУ: відео