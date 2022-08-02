оккупанты признаются, что используют в Украине фосфорные боеприпасы и не только
Источник:ГУР Минобороны
Разведка перехватила разговор кафиров, где они признаются, что используют фосфорные боеприпасы. Они запрещены по всему миру. Более того, это не единственные запрещенные вещества россиян.
Российский захватчик Алексей говорит с отцом. Он рассказывает ему об использовании фосфорных боеприпасов , запускаемых из "Градов".
Важно Оккупанты продолжают активно применять запрещенные фосфорные и кассетные боеприпасы, – Генштаб
О, фосфор улетел,
– сказал оккупант.
Даже отец россиянина удивляется. Он говорит, что это запрещено Женевской Конвенцией. Однако Алексей ответил отцу, что они "здесь столько всего используют, что запрещено вообще".
Перехвачен разговор о форфорных боеприпасах: смотрите видео
Что нужно знать о фосфорных боеприпасах
- Фосфорные боеприпасы небезопасны, ведь их воспалительный заряд горит при температуре 800 – 900 градусов. Таким образом, плавится даже дерево, металл, тела людей и животных. При попадании на открытые участки тела форфор вызывает тяжелые ожоги.
- Это вещество может содержаться не только в бомбах, но и артиллерийских снарядах, минах, ракетах.
- Такое оружие разрешено к применению только на военных объектах. Согласно Международной конвенции о конкретных видах обычного оружия, около населенных пунктов его применять нельзя.
Несмотря на это, оккупанты постоянно нарушают запреты и обстреливают поселки и города кассетными боеприпасами.