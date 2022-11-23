Настоящее лицо "русского мира": пенсионеры призвали "резать и убивать" украинцев

В России провели опрос среди граждан, что они думают об отступлении оккупантов из Херсона. Одна пара пенсионеров шокировала ответом.

Пенсионеры в России ненавидят украинцев. Они считают, что наш народ нужно "резать и убивать". Соответствующее видео уже разлетелось по сети, информирует 24 канал.

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Российская пара пенсионеров призвала "убивать украинцев"

Этих хохл*в нужно давить, резать и убивать. Я их ненавижу, они фашисты! Пленных украинцев надо убивать на**р, это мраз*,

– заявил со злобой российский пенсионер.

Жена россиянина решила поддержать мужчину и сказала, что украинцы – это "не люди" и страна-агрессор их "не должна содержать".

"Мы вот сами пенсионеры, работаем, пенсии маленькие. Их надо всех раздолб**ь и запустить в них что-то", – заявила россиянка.

Ее муж добавил, что "тех, кто прыгнул на Россию, нужно уничтожать дотла".

Российские пенсионеры призвали "резать" украинцев: смотрите видео

В России сокращается количество сторонников вторжения в Украину

Результаты опросов "российских независимых проектов" свидетельствуют о том, что в России сократилось количество сторонников продления военных действий в Украине с 25% до 16%. Так, наиболее критично к войне относятся женщины, молодежь и люди с низким уровнем дохода. Однако большинство опрошенных заявили, что доверяют руководству страны и готовы поддержать его как в новом наступлении, так и в прекращении военных действий.

Напомним, что в начале ноября в ряде регионов России провели закрытые фокус-группы об отношении местных жителей к войне. Такие меры предпринимались по заказу Кремля.

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