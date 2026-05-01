Кардинальные изменения в логистике: россияне начали прятать склады в глубокий тыл

Агенты "Атеш" провели успешную разведывательную операцию. Партизаны выяснили, что российские войска переносят склады боеприпасов и БпЛА далеко за линию фронта.

Один из таких складов агенты уже зафиксировали вблизи Мариуполя. Об этом сообщили в "Атеш".

Почему оккупанты начали прятать склады в тылу?

Агенты "Атеш" из военнослужащих России рассказали, что склады с FPV-дронами и боекомплектом стремительно отдаляют от линии боевого соприкосновения.

По информации партизан, оккупанты начали бояться атак украинских БпЛА. Агенты отметили, что изменилось не только количество ударов, но и глубина применения.

Раньше мы хранили все в нескольких километрах от позиций – сейчас это самоубийство,

– рассказал "Атеш" один из военных России.

Из-за постоянных потерь вражеское командование было вынуждено организовывать склады в глубоком тылу, хотя еще полгода назад такие объекты пытались держать максимально близко к фронту, чтобы сократить время подвоза.

Теперь грузовики оккупанты разгружают значительно дальше от фронта. Поэтому доставка оружия к месту удара занимает больше времени, а маршруты становятся длиннее и легче для поражения.

Что еще известно об успешных операциях партизан?

Агенты "Атеш" сообщили, что студентов в Санкт-Петербурге склоняют к подписанию контракта на военную службу. В Санкт-Петербургском государственном университете проводят "опрос на патриотизм".

Активисты движения "ОТПОР" сожгли автомобиль кадыровской полиции в Чечне, который использовался для запугивания и вымогательства денег у местных жителей. Партизаны заявили, что такие действия приближают освобождение и падение путинского и кадыровского режимов.

Россия планирует привлекать курсантов для обороны нефтебаз от дронов. В Пензенском артиллерийском институте создаются мобильные группы для охраны топливных объектов на территории страны.