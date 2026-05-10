В Санкт-Петербургском государственном университете начали проводить "проверка на патриотизм". Об этом сообщили в "Атеш".

Как оккупанты давят на собственных студентов и предлагают идти на войну?

Давление на студентов началось еще накануне 9 мая. На кафедрах университета оккупанты распространяли опросники "на патриотизм" и готовность подписать военный контракт.

Один из активистов рассказал, что преподаватели университета давят на студентов и рассказывают "о дедах, которые воевали". Соискателей образования, которые неправильно отвечают на вопросы, отправляют в деканат или сразу в военкомат.

Один из старейших университетов страны превратился в площадку давления на тех, кто пришел учиться, а не умирать на войне,

– заявили в "Атеш".

Также партизаны отметили, что информация о давлении в других университетах России пока уточняется, а активисты фиксируют все обращения, которые поступают.

Активисты движения "Отпор" сожгли автомобиль кадыровской полиции в Чечне, который использовался для запугивания и вымогательства денег у местных жителей. Партизаны заявили, что такие действия приближают освобождение и падение путинского и кадыровского режимов.

Агенты "Атеш" уничтожили КамАЗ 2-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады России в оккупированном Луганске, который использовался для доставки боеприпасов и снаряжения.

Партизаны подчеркнули важность такой техники для тыловой логистики и отметили, что уничтожение грузовика привело к срыву поставок на передовые позиции.

Российская армия в Херсонской области сталкивается с проблемами из-за уничтожения украинскими дронами их скоростных катеров в дельте Днепра. Партизаны отметили, что отсутствие плавсредств затрудняет переброску личного состава и боеприпасов.