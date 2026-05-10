У Санкт-Петербурзькому державному університеті почали проводити "перевірку на патріотизм". Про це повідомили в "Атеш".

Як окупанти тиснуть на власних студентів та пропонують йти на війну?

Тиск на студентів почався ще напередодні 9 травня. На кафедрах університету окупанти поширювали опитувальники "на патріотизм" та готовність підписати військовий контракт

Один з активістів розповів, що викладачі університету тиснуть на студентів та розповідають "про дідів, які воювали". Здобувачів освіти, які неправильно відповідають на запитання, відправляють у деканат або одразу до військкомату.

Один із найстаріших університетів країни перетворився на майданчик тиску на тих, хто прийшов навчатися, а не помирати на війні,

– заявили в "Атеш".

Також партизани зазначили, що інформація про тиск в інших університетах Росії поки що уточнюється, а активісти фіксують усі звернення, які надходять.

Що ще відомо про успішні операції партизанів?

Активісти руху "Отпор" спалили автомобіль кадировської поліції у Чечні, який використовувався для залякування та здирництва грошей у місцевих жителів. Партизани заявили, що такі дії наближають визволення та падіння путінського і кадировського режимів.

Агенти "Атеш" знищили КамАЗ 2-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Росії в окупованому Луганську, який використовувався для доставлення боєприпасів і спорядження.

Партизани підкреслили важливість такої техніки для тилової логістики та відзначили, що знищення вантажівки призвело до зриву постачання на передові позиції.

Російська армія у Херсонській області стикається з проблемами через знищення українськими дронами їхніх швидкісних катерів у дельті Дніпра. Партизани наголосили, що відсутність плавзасобів ускладнює перекидання особового складу і боєприпасів.