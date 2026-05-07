Також планується створення мобільних груп для охорони паливних об’єктів на території Росії. Про це повідомили в "Атеш".

Дивіться також Зірвали постачання для ворога: "Атеш" знищив військову вантажівку в окупованому Луганську

Як Росія залучає курсантів збивати БпЛА?

Партизани-курсанти розповіли, що Росія почала залучати їх до мобільних груп для майбутньої оборони нафтових підприємств та для збиття повітряних цілей.

В "Атеш" наголосили, що сили ППО окупантів вже не можуть протидіяти постійним атакам й таким чином ворог "латає діри" в обороні за допомогою курсантів та тими, хто ще не потрапив на фронт.

Також партизани повідомили про запуск "Курсантського корпусу Атеш" для роботи з курсантами різних військових навчальних закладів Росії.

Вони вже почали виходити на зв'язок та надавати інформацію про залучення студентів для протидії повітряним атакам на території Росії.

Удар по путінській системі зсередини є одним із найефективніших способів наблизити мир і зберегти тисячі життів,

– заявили в "Атеш".

До уваги! Керівник Центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що у Росії скаржаться на дефіцит боєприпасів до деяких систем ППО. Зокрема там незадоволені через нестачу БК до "Панцирь-С1". До того в Росії також говорять про проблеми з кількістю ракет до систем С-300 та С-400, хоча на початку повномасштабної війни їх було вдосталь.

Що ще відомо про успішні операції партизанів?

Агенти "Атеш" повідомили, що російська армія у Херсонській області стикається з проблемами через знищення українськими дронами їхніх швидкісних катерів у дельті Дніпра.

Відсутність плавзасобів ускладнює перекидання особового складу і боєприпасів, що створює ризик для окупантів та ускладнює ротацію й постачання.

Також у російських військових на окупованій частині Херсонщини виник дефіцит пального через удари по паливній інфраструктурі в Криму.

Партизани зазначили, що після удару по нафтобазі у Феодосії постачання ускладнилося, що вплинуло на мобільність військ, а командування наказало економити ресурси.