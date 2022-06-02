Россияне прячут военные корабли за торговыми судами: коварная тактика

Российские оккупанты вывели на рейд Севастополя торговые суда с выключенными системами идентификации. Вблизи них разместили военные корабли.

Как сообщают в Военно-Морских силах ВСУ, россияне снова начали прибегать к коварной тактике, которую неоднократно применяли с 2014 года. Только теперь они воспроизвели ее на море.

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Где-то торговое судно, где-то – военное

Российские захватчики вывели на рейд временно оккупированного Севастополя судна торгового флота, которые невозможно распознать. Все потому, что в них выключена современная система идентификации AIS. Она позволяет понять, что перед вами гражданское судно.

Вблизи них российские кафиры разместили собственные военные корабли, которые могут обстреливать ракетами украинские города.

Скрывая за ними свои военные корабли, кафиры продолжают разрушать мирные украинские города и убивать наших граждан крылатыми ракетами типа "Калибр". Все это еще раз показывает настоящее лицо российской федерации, – отмечают в Военно-Морских силах ВСУ.

Россияне разместили военные корабли рядом с гражданскими / Фото Военно-Морские силы ВСУ

На каждый русский корабль найдется свой "Гарпун"

В конце мая в Министерстве обороны отметили, что Украине передают пусковые установки наземного базирования и противокорабельные ракеты Harpoon. Современное и новейшее оружие Вооруженные Силы Украины получат от Дании, Великобритании и Нидерландов. Известно, что в этот процесс присоединятся и другие государства.

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что эти ракеты оградят украинские берега от незваных гостей. Поэтому в направлении крейсера "Москва" могут пойти и другие вражеские корабли. Если кто-то из русских матросов не пробовал дайвинг, то у них будет первый и единственный случай увидеть глубины Черного моря.

Военный эксперт Олег Жданов считает "Гарпуны" реальной угрозой для российских кораблей. Фактически, они не смогут теперь безопасно подойти к украинским берегам.

В общей сложности "Гарпун" имеет три дальности пуска - 90, 120 и почти 300 километров. Пока неизвестно, какие именно ракеты получили Военно-Морские силы ВСУ.

"Гарпуны" могут быть долго незаметны для вражеских систем ПВО и ПРО, если знать точное местоположение цели. Если место приблизительное, включается специальная головка самонаведения, которая ищет корабль. В таком случае системы ПВО быстрее обнаружат ракету.

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