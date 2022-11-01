Россияне продолжают использовать против Украины запрещенные бомбы, еще и хвастаются этим

Оккупанты все больше понимают, что их "спецоперация" обречена на провал, поэтому используют против Украины все имеющиеся средства. В том числе и запрещенные фосфорные бомбы.

Это подтверждают и сами россияне в перехвативших СБУ разговорах.

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На записях разговора, недавно обнародовавших СБУ, оккупант хвастается жене, что они "курили фосфором украинцев". Далее он в деталях рассказал, как действует фосфор, когда попадает на кожу. По его словам, он прожигает кожу вплоть до костей.

В ответ женщина испуганно говорит, что это ужас. Однако оккупант продолжает, что такого оружия у украинцев нет. Это еще раз подтверждает тот факт, что все случаи использования фосфорного оружия в Украине дело рук российских оккупантов.

Оккупант хвастается жене использованием фосфорных боеприпасов: смотрите видео

Что такое фосфорное оружие Это тип зажигательных или дымовых боеприпасов, снаряженных белым фосфором. Из-за высокой температуры горения фосфорный заряд поджигает все вокруг. Плавится даже дерево, металл, тела людей и животных. В радиусе до 150 м у эпицентра взрыва у людей обугливается кожа даже под одеждой. При попадании на открытые участки фосфорные частицы вызывают тяжелые ожоги. Фосфор горит при взаимодействии с кислородом, поэтому его гасят большим количеством воды (хотя он некоторое время горит и под водой). Также его засыпают мокрым песком.

В СБУ подчеркнули, что даже применение фосфорного оружия не помогут оккупантам, и они будут обязательно отвечать за свои преступления. Следователи документируют их и уже открыли более 15 тысяч производств по статье о нарушении законов и обычаев войны.

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