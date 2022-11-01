Це підтверджують і самі росіяни у розмовах, які перехопили СБУ.

Важливо Окупанти засипали село на Запоріжжі фосфорними боєприпасами: фотодокази злочину

На записах розмови, які нещодавно оприлюднили СБУ, окупант хвалиться дружині, що вони "палили фосфором українців". Далі він у деталях розповів, як діє фосфор, коли потрапляє на шкіру. За його словами, він пропалює шкіру аж до кісток.

У відповідь жінка налякано каже, що це жах. Однак окупант продовжує, що такої зброї українці не мають. Це вкотре підтверджує той факт, що всі випадки використання фосфорної зброї в Україні справа рук російських окупантів.

Окупант хвалиться дружині використанням фосфорних боєприпасів: дивіться відео

Що таке фосфорна зброя Це тип запальних або димових боєприпасів, споряджених білим фосфором. Через високу температуру горіння фосфорний заряд підпалює все навколо. Плавиться навіть дерево, метал, тіла людей та тварин. У радіусі до 150 м біля епіцентру вибуху у людей обвуглюється шкіра навіть під одягом. При потраплянні на відкриті ділянки частинки фосфору викликають важкі опіки. Фосфор горить під час взаємодії з киснем, тому його гасять великою кількістю води (хоча він деякий час горить і під водою). Також його засипають мокрим піском.

У СБУ підкреслили, що навіть застосування фосфорної зброї не допоможуть окупантам, і вони обов'язково відповідатимуть за свої злочини. Слідчі документують їх і вже відкрили понад 15 тисячі проваджень за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Де росіяни застосовували фосфорні боєприпаси

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