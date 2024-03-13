"Определен день": в ГУР рассказали детали о кремлевской информационной операции "Перун"

Россияне продолжают активную фазу информационной операции "Перун". В ГУР рассказали детали и обозначили главные цели врага.

Ранее сообщалось, что оккупанты реализуют активную фазу информационной операции "Перун". Они планировали привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров для оправдания агрессии против Украины.

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Продолжают активную фазу

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что пропагандисты государства-террористки продолжают активную фазу информационной операции "Перун".

Она направлена на дестабилизацию политической ситуации в Украине и странах Запада. Эта операция должна "создать условия для решения задач" так называемой российской "сво".

Как отметили в ГУР МО, Ее проведение также происходит на временно оккупированных территориях Украины и в большинстве регионов страны-агрессора.

К участию в операции привлекаются подразделения "федеральной службы войск национальной гвардии" страны оккупанта России и шпионы "главного управления разведки России",

– рассказали в разведке.

Кремлевские пропагандисты дают указания шпионам росгвардии осуществлять мероприятия, в частности:

по дискредитации украинских и западных проукраинских политиков, обвинив их в коррупции и предательстве интересов Украины;

оправдание агрессии России против Украины и освещение ситуации вокруг нашего государства с выгодных для кремля позиций.

распространение в медиапространстве дезинформации о якобы "нормализации жизни" на порабощенных Россией украинских территориях при непосредственном участии в этом российского руководства.

формирование в российском и европейском медиапространстве образа "украинских нацистов" и тому подобное.

Обвинение Украины в войне

По данным ГУР МО, российские спецслужбы, согласно методичке Кремля, должны рассказывать о событиях в Украине в первой половине 2024 года, используя при этом как уже давно известные, так и только что придуманные фейковые нарративы.

Среди них - якобы планирование государственного переворота в Киеве, обвинения Украины в начале боевых действий на Донбассе, массовом убийстве пророссийских активистов в Одессе и многое другое.

Пиком активизации пропагандистских мероприятий определен день так называемых выборов президента России. Завершение операции "Перун" оккупанты планируют до 30 июня этого года,

– добавили в ГУР МО.