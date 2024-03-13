Раніше повідомлялося, що окупанти реалізують активну фазу інформаційної операції "Перун". Вони планували залучити іноземних журналістів, медійних осіб і блогерів для виправдання агресії проти України.

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Продовжують активну фазу

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що пропагандисти держави-терористки продовжують активну фазу інформаційної операції "Перун".

Вона спрямована на дестабілізацію політичної ситуації в Україні та країнах Заходу. Ця операція повинна "створити умови для вирішення завдань" так званої російської "сво".

Як зазначили у ГУР МО, Її проведення також відбувається на тимчасово окупованих територіях України та в більшості регіонів країни-агресорки.

До участі в операції залучаються підрозділи "фєдєральной служби войск национальной гвардії" країни окупанта Росії та шпигуни "главного управлєнія развєдкі Росії",

– розповіли у розвідці.

Кремлівські пропагандисти дають вказівки шпигунам росгвардії здійснювати заходи, зокрема:

з дискредитації українських та західних проукраїнських політиків, звинувативши їх у корупції й зраді інтересів України;

виправдовування агресії Росії проти України та висвітлення ситуації довкола нашої Держави з вигідних для кремля позицій.

поширення у медіапросторі дезінформації про начебто "нормалізацію життя" на поневолених Росією українських територіях за безпосередньої участі у цьому російського керівництва.

формування в російському та європейському медіапросторі образу "українських нацистів" тощо.

Звинувачення України у війні

За даними ГУР МО, російські спецслужби, згідно із методичкою Кремля, повинні розповідати про події в Україні у першій половині 2024 року, використовуючи при цьому як уже давно відомі, так і щойно вигадані фейкові наративи.

Серед них - начебто планування державного перевороту в Києві, звинувачення України у початку бойових дій на Донбасі, масовому вбивстві проросійських активістів у Одесі та багато іншого.

Піком активізації пропагандистських заходів визначено день так званих виборів президента Росії. Завершення операції "Перун" окупанти планують до 30 червня цього року,

– додали у ГУР МО.