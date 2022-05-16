Россияне продолжают работы на месте уничтожения "Серны" возле Змеиного и обустраивают позиции

Российские оккупанты16 мая продолжают подъемно-спасательные работы на месте уничтожения десантного катера типа "Серна" возле Змеиного.

Как отметили в Оперативном командовании "Юг", вместе с тем оккупанты пытаются обустроить позиции и организовать поставку техники на остров.

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Как наши бойцы уничтожили катер типа "Серна"

Заметим, что в акватории Черного моря у острова Змеиный украинские защитники продолжают молниеносно уничтожать российский флот. Так, по последним данным, 7 мая силы оперативного командования "Юг" уничтожили российский катер типа "Серна".

Судно предназначено для высадки на неподготовленное побережье колесной и гусеничной военной техники, а также десантного подразделения (до 92 человек).

Операция прошла благодаря беспилотным комплексам Bayraktar TB2. К тому же удар был нанесен сразу после того, как на борт судна загрузился личный состав. Поэтому ждем обновленных данных по потере врага.

Какая обстановка на Юге Украины

В Херсонской и Николаевской областях рашисты продолжают укрепляться на занятых границах, активные наступательные действия не ведут.

рашисты продолжают укрепляться на занятых границах, активные наступательные действия не ведут. В Одесской области специалисты подрывной команды ВМС обезвредили 2 морские вражеские якорные мины, которые штормовой погодой вынесло вплотную к побережью.

По состоянию на 16 мая вражеская корабельная группировка в северо-западной части Черного моря состоит из 2 кораблей-носителей крылатых ракет и 6 больших десантных кораблей.

Между тем, наши ракетно-артиллерийские подразделения во взаимодействии с авиацией в течение суток нанесли более 100 ударов по позициям противника. В результате чего в Херсонской области феерически презентована очередная серия Чернобыевки с уничтожением состава боеприпасов, подтверждена потеря 75 рашистов и почти 20 единиц техники, в частности:

4 буксировочных и 2 самоходных гаубицы "Мста-С",

4 минометных комплекса,

2 единицы бронированной и 4 автомобильной техники,

а еще 2 мастерские технического обслуживания и 1 БПЛА.

Угроза ракетных ударов и вероятность высадки десанта остаются актуальными, не пренебрегайте мерами безопасности, соблюдайте установленные ограничения по запрету посещения заминированного побережья и прибрежных вод, будьте бдительны и сознательны,

– подчеркнули в Оперативном командовании "Юг".

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