Россияне продолжают ракетные обстрелы и проваливают штурмы: ситуация на основных направлениях фронта

Украинские защитники и защитницы уже 87-й день ведут героическую борьбу с российскими оккупантами. Захватчики продолжают предпринимать попытки наступлений на разных направлениях и наносят ракетные удары по нашему государству.

Актуальную информацию о ситуации на фронте сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18.00 21 мая. О ситуации во всех направлениях фронта читайте дальше в материале.

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Ситуация на Севере

На Волынском и Полесском направлениях ситуация стабильная – никакие изменения не зафиксированы.

В Северском направлении российские захватчики обстреляли населенные пункты Черниговской области с территории России. В частности, враг атаковал Семеновку, Блешню и Горск.

Россияне нанесли ракетные удары по Житомирской и Полтавской областям.

Ситуация на Востоке

На слобожанском направлении россияне пытаются удержать занятые позиции. Для того чтобы избежать продвижения наших воинов к государственной границе, кафиры нанесли авиаудары и атаковали с артиллерии Черноглазовку, Прудянку, Дементиевку и Тернову.

Захватчики стремятся возобновить наступательные действия на Славянском направлении , к чему ведут активную подготовку. В течение дня россияне из артиллерии атаковали Большую Камышеваху и Довгенькое на Харьковщине.

В Донецком направлении россияне стремятся прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. Там ситуация тяжелая – россияне применяют все виды вооружений, которые имеют, для атаки украинских позиций.

По Врубовке и Бахмуту россияне нанесли ракетные удары, попав в объекты гражданской инфраструктуры.

Также россияне готовятся к наступлению на Лиманском направлении . Оккупанты пытались штурмовать Липово, Васильевку, Марьинку и Новомихайловку, применяя артиллерию, однако безрезультатно. По Никольскому волновскому району кафиры нанесли ракетный удар.

Ситуация на Юге

На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне не предпринимали наступательных действий. Однако кафиры атаковали гражданскую инфраструктуру в районах Времивки Донецкой области, Ольговского, Затишья, Гуляйполя, Орехова, Новоданиловки и Каменского Запорожской области.

На Южнобужском направлении так же не зафиксированы наступательные действия. Россияне сосредотачивают свои усилия на удержании занятых позиций, ведении воздушной разведки и оборудовании позиций. Примыкающие к линии столкновения населенные пункты оккупанты обстреливают из минометов и артиллерии.

Главное по состоянию на 87-й день войны

По состоянию на 21 мая потери личного состава россиян на войне против Украины составляют около 28 850 человек. Потери техники кафиров считают сотнями и тысячами. С полным актуальным перечнем потерь врага вы можете ознакомиться здесь .

Российские кафиры нанесли ракетный удар по военному объекту на Ровенщине. К счастью, обошлось без жертв, однако 6 человек пострадали . Глава ОВА Виталий Коваль призвал жителей области в течение суток избегать массовых мер из-за угрозы повторной атаки.

Президент США Джо Байден подписал закон о выделении дополнительной помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. Эти средства будут направлены на вооружение, поддержку украинской экономики и на поставку продовольствия.

Обо всех главных событиях 87-го дня войны России с Украиной читайте в хронологии .

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