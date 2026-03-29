Россияне продолжают террор "Шахедами": взрывы прогремели в Винницкой области
- 29 марта в Винницкой области были слышны взрывы.
- Местные власти призвали жителей не игнорировать воздушные тревоги.
Вражеские войска 29 марта атакуют Украину ударными дронами. Беспилотники добрались до Винницкой области. Там слышали звуки взрывов.
Об этом информируют корреспонденты Общественного.
Что известно об атаке на Виннитчину?
Следует отметить, что около 9:40 Воздушные силы предупреждали об угрозе нескольких групп БПЛА в Винницком районе.
Звук взрыва местные слышали около 9:57. В небе над Винницкой фиксируют российские беспилотники.
В горсовете призывают жителей быть внимательными к тревогам и находиться в укрытиях. О высоком уровне опасности предупредили и в облсовете.
Где еще атаковали оккупанты?
Ночью враг атаковал Одесскую область. Там поврежден объект инфраструктуры, один из дронов попал в частный жилой дом. Взрывы прогремели и в Полтаве. Регион также атаковали БпЛА.
В Киевской области ночью и утром летали беспилотники. Силы ПВО обезвредили почти три десятка вражеских дронов. В Бориспольском и Белоцерковском районах есть повреждения инфраструктуры и остекление многоэтажки.
Отметим также, что из-за повышенной угрозы обстрелов поезд Киев – Кривой Рог трижды эвакуировали в течение ночи.