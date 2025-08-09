Укр Рус
9 августа, 23:12
Россияне продолжают запускать дроны на фоне заявлений Путина о перемирии: где сейчас тревога

Ирина Чеботникова

Вечером 9 августа враг продолжает атаковать Украину. Россияне запустили дроны-камикадзе, которые нарушают воздушное пространство нашего государства.

24 Канал собирает данные о воздушных атаках России против Украины в ночь на 10 августа. Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога!

Где сейчас тревога в Украине и где летят "Шахеды" 9 – 10 августа

 

23:50, 09 августа

Новая группа вражеских ударных БпЛА из Курской области направляется на Сумщину.

23:49, 09 августа

Новая группа вражеских ударных БпЛА из Донецкой области летит на Днепропетровскую и Запорожскую области.

23:45, 09 августа

Новая группа вражеских ударных БпЛА из Брянской области на север Сумщины и Черниговщины.

23:17, 09 августа

Большая группа "Шахедов" на севере Черниговщины и Сумщины направляется курсом на юг.

23:08, 09 августа

Пока тревога охватила преимущественно северные области Украины.

22:54, 09 августа

Группа вражеских ударных БпЛА из Брянской области на север Черниговщины.