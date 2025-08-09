Россияне продолжают запускать дроны на фоне заявлений Путина о перемирии: где сейчас тревога
Вечером 9 августа враг продолжает атаковать Украину. Россияне запустили дроны-камикадзе, которые нарушают воздушное пространство нашего государства.
24 Канал собирает данные о воздушных атаках России против Украины в ночь на 10 августа. Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога!
Смотрите также У России, вероятно, появилась новая крылатая ракета: ее уже сбили в Украине
Где сейчас тревога в Украине и где летят "Шахеды" 9 – 10 августа
Новая группа вражеских ударных БпЛА из Курской области направляется на Сумщину. Новая группа вражеских ударных БпЛА из Донецкой области летит на Днепропетровскую и Запорожскую области. Новая группа вражеских ударных БпЛА из Брянской области на север Сумщины и Черниговщины. Большая группа "Шахедов" на севере Черниговщины и Сумщины направляется курсом на юг. Пока тревога охватила преимущественно северные области Украины. Группа вражеских ударных БпЛА из Брянской области на север Черниговщины.
Новая группа вражеских ударных БпЛА из Курской области направляется на Сумщину.
Новая группа вражеских ударных БпЛА из Донецкой области летит на Днепропетровскую и Запорожскую области.
Новая группа вражеских ударных БпЛА из Брянской области на север Сумщины и Черниговщины.
Большая группа "Шахедов" на севере Черниговщины и Сумщины направляется курсом на юг.
Пока тревога охватила преимущественно северные области Украины.
Группа вражеских ударных БпЛА из Брянской области на север Черниговщины.