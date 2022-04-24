Россияне продолжили наносить авиаудары в районе "Азовстали" в Мариуполе, – Генштаб
24 апреля 2022 , 20:04Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Ситуация в Мариуполе остается сложной. Российские захватчики не останавливаются и наносят удары по окруженному городу.
В Генштабе ВСУ сообщили последнюю информацию о городе. Бои продолжаются в районе "Азовстали".
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На Мариупольском направлении захватчики продолжали огневое влияние и боевые действия в районе "Азовстали". Враг наносил авиационные удары по определенным объектам гражданской инфраструктуры,
– говорят там.
Также российские оккупанты проводили штурм в направлении населенного пункта Времовка. Впрочем, понесли потери и отошли на позиции, которые нанесли ранее.
Последнее о ситуации в Мариуполе
- Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что украинские военные находятся еще в четырех местах в Мариуполе, а не только на "Азовстали", как сказал министр обороны России Сергей Шойгу. Он отчитывался Путину, что город якобы захватили, хотя это не правда.
- В то же время, в подвалах "Азовстали" вместе с военными находятся гражданские. ООН должна обеспечить гуманитарный коридор из Мариуполя, который уже почти 2 месяца в осаде. Именно этот вопрос нужно поднять в Москве во время визита генсека Антониу Гутерриша.
- Также вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что за 2 месяца полномасштабной войны из блокадного Мариуполя оккупанты депортировали уже почти 200 тысяч местных жителей. Их отправляют в лагеря.
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