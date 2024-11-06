Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на данные аналитиков проекта DeepState по состоянию на полночь 6 ноября.

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"Враг продвинулся возле Григорьевки, Першотравневого, Богоявленки и Ясной Поляны", – говорится в сообщении.

Григорьевка на карте:

Первомайское на карте:

Богоявленка на карте:

Ясная Поляна на карте:

Важно! Россияне концентрируют основные силы и усилия вблизи Покровска и Курахово. На Кураховском направлении ситуация стабильно тяжелая, здесь враг сосредоточил более 60 тысяч личного состава. Оккупанты также привлекли и подкрепление из Селидово.

В недавнем отчете Министерства обороны Великобритании сообщили, что приоритетным направлением для российской армии остается юг Донецкой области. Захватчики продвинулись сразу в нескольких районах фронтом шириной около 20 километров.