Про це пише 24 Канал з посиланням на дані аналітиків проєкту DeepState станом на північ 6 листопада.

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"Ворог просунувся біля Григорівки, Першотравневого, Богоявленки та та Ясної Поляни", – ідеться у повідомленні.

Григорівка на карті:

Першотравневе на карті:

Богоявленка на карті:

Ясна Поляна на карті:

Важливо! Росіяни концентрують основні сили та зусилля поблизу Покровська та Курахового. На Курахівському напрямку ситуація стабільно важка, тут ворог зосередив понад 60 тисяч особового складу. Окупанти також залучили і підкріплення із Селидового.

У нещоданьому звіті Міністерства оборони Великої Британії повідомили, що пріоритетним напрямком для російської армії залишається південь Донецької області. Загарбники просунулися відразу у кількох районах фронтом шириною близько 20 кілометрів.