Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Оккупанты продвинулись в Белогоровке
В ночь на 24 февраля аналитики обновили карту боевых действий.
Враг продвинулся в Белогоровке, возле Макеевки и Очеретоватого,
– сообщили в DeepState.
Заметим, Белогоровка – поселок в Лисичанской городской общине Северодонецкого района Луганской области. Согласно карте DeeState, населенный пункт в "серой зоне".
Оккупанты продвинулись в Белогоровке: смотрите на карте
Также оккупанты продвинулись возле Макеевки. Село в Краснореченской поселковой громаде Сватовского района Луганской области.
Какая ситуация возле Макеевки: смотрите на карте
Новоочеретоватое, возле которого также имели успехи российские захватчики, входит в Комарскую сельскую общину Волновахского района Донецкой области. Село расположено на левом берегу реки Мокрые Ялы. Расстояние до райцентра составляет около 9 километров.
Продвижение врага возле Новоочеретоватого: смотрите на карте