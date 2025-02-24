Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Оккупанты продвинулись в Белогоровке

В ночь на 24 февраля аналитики обновили карту боевых действий.

Враг продвинулся в Белогоровке, возле Макеевки и Очеретоватого,

– сообщили в DeepState.

Заметим, Белогоровка – поселок в Лисичанской городской общине Северодонецкого района Луганской области. Согласно карте DeeState, населенный пункт в "серой зоне".

Оккупанты продвинулись в Белогоровке: смотрите на карте

Также оккупанты продвинулись возле Макеевки. Село в Краснореченской поселковой громаде Сватовского района Луганской области.

Какая ситуация возле Макеевки: смотрите на карте

Новоочеретоватое, возле которого также имели успехи российские захватчики, входит в Комарскую сельскую общину Волновахского района Донецкой области. Село расположено на левом берегу реки Мокрые Ялы. Расстояние до райцентра составляет около 9 километров.

Продвижение врага возле Новоочеретоватого: смотрите на карте