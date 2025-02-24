Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Окупанти просунулися в Білогорівці

У ніч на 24 лютого аналітики оновили карту бойових дій.

Ворог просунувся у Білогорівці, біля Макіївки та Очеретуватого,

– повідомили в DeepState.

Зауважимо, Білогорівка – селище в Лисичанській міській громаді Сіверськодонецького району Луганської області. Згідно з картою DeeState, населений пункт у "сірій зоні".

Окупанти просунулися в Білогорівці: дивіться на карті

Також окупанти просунулися біля Макіївки. Село у Красноріченській селищній громаді Сватівського району Луганської області.

Яка ситуація біля Макіївки: дивіться на карті

Новоочеретувате, біля якого також мали певні успіхи російські загарбники, входить до Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області. Село розташоване на лівому березі річки Мокрі Яли. Відстань до райцентру становить близько 9 кілометрів.

Просування ворога біля Новоочеретуватого: дивіться на карті