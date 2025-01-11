Оккупанты продвинулись в Торецке и возле еще 8 населенных пунктов: обновленная карта Deep State

Вечером 11 января аналитики обновили карту боевых действий. Оккупанты имели успехи в Бахмутском, Покровском и Волновахском районе. В частности, российские захватчики продвинулись в Торецке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Какова ситуация на фронте: обновленная карта Deep State

По данным аналитиков, оккупанты продвинулись в Торецке, Орехово-Васильевке, Ясеновом и Зеленом. Кроме того, у Воздвиженки, Надеждинки, Лисовки, Соленого и Великой Новоселки.

Россияне продвинулись в Торецке: смотрите на карте

Заметим, село Орехово-Васильевка входит в Соледарскую городскую общину Бахмутского района Донецкой области.

Враг продвинулся в Орехово-Васильевке: смотрите на карте

Села Ясеневое, Соленое, Даченское, Воздвиженка и Лисовка расположены в Покровском районе Донецкой области.

Продвижение оккупантов на Покровском направлении: смотрите на карте

Также россияне продвинулись возле Великой Новоселки. Это поселок в Волновахском районе.

Какая ситуация возле Великой Новоселки: смотрите на карте